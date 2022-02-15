Готовила взрывы в Луганской области. СБУ задержала агентку РФ

Как установило следствие, задержанной оказалась местная жительница, которая в апреле 2021 года была завербована гражданином РФ, представителем разведки незаконных вооруженных формирований в ОРЛО.

Так, по заданию куратора, женщина собирала сведения об админздания, автотранспорт, а также личные данные сотрудников СБУ на территории Луганской области, а для передачи данных использовала "закрытые каналы связи".

Правоохранители предотвратили совершение взрывов, которые готовились злоумышленниками против подразделений СБУ, привлеченных в проведении операции Объединенных сил.

Сейчас следователи сообщили задержанной о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УКУ. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ задержала агентку РФ (ssu.gov.ua)