Готувала вибухи в Луганській області. СБУ затримала агентку РФ
У Луганській області затримали агентку так званого "МДБ ЛНР". Вона збирала розвіддані для вчинення вибухів проти підрозділів СБУ на сході України
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
Як встановило слідство, затриманою виявилася місцева жителька, яка у квітні 2021 року була завербована громадянином РФ, представником розвідки незаконних збройних формувань в ОРЛО.
Так, за завданням куратора, агентка збирала відомості про адмінбудівлі, автотранспорт, а також особисті дані співробітників СБУ на території Луганської області, а для передачі даних використовувала "закриті канали зв’язку".
Правоохоронці запобігли вчиненню вибухів, які готувалися зловмисниками проти підрозділів СБУ, залучених у проведенні операції Об’єднаних сил.
Наразі слідчі повідомили затриманій про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) ККУ. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Фото: СБУ затримала агентку РФ (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, нещодавно прокуратура оголосила про підозру громадянину України, який працював на російських кураторів.
Додамо, співробітники СБУ затримали агента військової розвідки Російської Федерації, він планував низку терактів в Одесі.