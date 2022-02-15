Готувала вибухи в Луганській області. СБУ затримала агентку РФ

У Луганській області затримали агентку так званого "МДБ ЛНР". Вона збирала розвіддані для вчинення вибухів проти підрозділів СБУ на сході України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як встановило слідство, затриманою виявилася місцева жителька, яка у квітні 2021 року була завербована громадянином РФ, представником розвідки незаконних збройних формувань в ОРЛО.

Так, за завданням куратора, агентка збирала відомості про адмінбудівлі, автотранспорт, а також особисті дані співробітників СБУ на території Луганської області, а для передачі даних використовувала "закриті канали зв’язку".

Правоохоронці запобігли вчиненню вибухів, які готувалися зловмисниками проти підрозділів СБУ, залучених у проведенні операції Об’єднаних сил.

Наразі слідчі повідомили затриманій про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) ККУ. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ затримала агентку РФ (ssu.gov.ua)