Готовил взрыв в Мариуполе: суд вынес приговор наемнику ЧВК "Вагнера"

Орджоникидзевский районный суд Мариуполя приговорил к 6 годам тюрьмы наемника частной военной компании (ЧВК) "Вагнера", который по заданию российских спецслужб готовил взрыв в Мариуполе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор суда.
Обвиняемым является гражданин Украины, уроженец Мариуполя Александр Селезнев.
В 2015 году он добровольно вступил в полк морской пехоты "ДНР" и получил позывной "Качок". Он был вооружен автоматом АК-47 и исполнял функции водителя боевиков.
В конце 2016 года он вернулся в Мариуполь. При этом он продолжил общаться с представителями ФСБ РФ и "ДНР" и передавал им информацию о дислокации украинских военных и об их вооружении.
В частности, он следил за перемещением бойцов полка "Азов".
Кроме того, он предоставил ФСБ РФ согласие стать бойцом ЧВК "Вагнера" для участия в операциях в Сирии и Ливии. Он собственноручно написал заявление на имя руководителя ЧВК.
Для проверки его навыков в начале 2020 года он получил задание от российского куратора начать подготовку к проведению диверсий и взрывов в Мариуполе.
Для этого 31 января 2020 года он забрал спрятанную в могиле на Успеновском кладбище Мариуполя взрывчатку. В этот же день сотрудники СБУ задержали диверсанта с бомбой около опоры линии электропередач на ул. Пашковского в Мариуполе. Террорист был арестован и помещен в следственный изолятор.
В апреле текущего года задержанный признал свою вину и заключил сделку со следствием. Суд назначил ему согласованное наказание в виде 6 лет тюрьмы без конфискации имущества.
Напомним, в конце марта и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что результаты дела о срыве операции по "вагнеровцам" будут в ближайшее время. Дело активно расследуется.
Отметим, в начале октября регламентный комитет Рады поддержал создание временной следственной комиссией по ситуации с наемниками частной военной компании "Вагнера" в Беларуси. Речь идет об инциденте в июле-августе 2020 года. Однако до сих пор эта ВСК не создана.
Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что это была спецоперация, но не украинская.