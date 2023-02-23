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Готові продовжувати міжнародний тиск на РФ, - глави країн "Бухарестської дев'ятки"

Фото: країни "Бухарестської дев'ятки" продовжуватимуть міжнародний тиск на РФ (president.pl)
Автор: Константин Широкун

Глави дев'яти країн Центральної та Східної Європи, які входять до "Бухарестської дев'ятки", зустрілися напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на декларацію глав країн "Бухарестської дев'ятки".

Глави держав та урядів Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Литви, Латвії, Польщі, Румунії та Словаччини провели надзвичайний саміт у Варшаві напередодні першої річниці вторгнення РФ до України.

У декларації за підсумками зустрічі вони наголосили, що Росія продовжує жорстоку агресію проти України, і вони підтримуватимуть український народ стільки, скільки потрібно.

"Відповідно до Статуту ООН та міжнародного права Україна здійснює право на захист з метою відновлення повного контролю над своєю територією та має право на звільнення окупованих територій. З цією метою ми продовжуватимемо підтримувати зусилля України стільки, скільки потрібно", – йдеться у декларації.

Лідери держав також засудили агресивну війну Росії. У заяві також йдеться, що кількість жертв серед мирного населення в Україні збільшується через невиборчі ракетні удари Росії та точкові удари по об'єктах критичної інфраструктури, акваторія Чорного моря використовується як тренувальний полігон для цих ударів.

"Винних у звірствах і військових злочинах буде притягнуто до відповідальності. Ми сповнені рішучості продовжувати міжнародний тиск на Росію. Ми також засуджуємо всіх, включаючи Білорусь, хто активно сприяють агресивній війні Росії проти України", – сказано у спільній декларації.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден під час зустрічі з лідерами держав "Бухарестської дев'ятки" обговорив подальшу підтримку України.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки планують провести у країні саміт НАТО у 2024 році. Таким чином, планується відсвяткувати 75-річчя заснування Альянсу.

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