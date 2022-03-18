Готов выступать в парламентах и на площадях, пока не наступит мир, - Зеленский

Владимир Зеленский выступил сегодня перед парламентом Германии. По его словам, он выступал не просто как президент, а как украинец, как гражданин, как европеец. Он также отметил, что чувствует, что Германия уже много лет находится от нас как за стеной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Владимира Зеленского.

"Мы видели, как Германия десятилетиями боролась за экономику, за новые российские газопроводы и старые европейские мечты – мечты о сотрудничестве, которое Россия давно не воспринимает всерьез. Мы видим, что взгляды немцев меняются, и это очень важно. Мы видим, как Германия ищет новый путь, как искренне большинство немцев выступают за пересмотр новой политики", - подчеркнул президент Украины.

Владимир Зеленский уверен, что у канцлера Олафа Шольца есть большой шанс, большая миссия дать Германии обновленное лидерство, дать Европе мир. Долговременный и честный, гарантирующий каждому государству в Европе, и Украине прежде всего.

Президент Украины также подчеркнул, что готов продолжать выступления в парламентах, на площадях столько, сколько нужно, чтобы остановить войну, чтобы восстановить территориальную целостность и вернуть Украине желанный мир.