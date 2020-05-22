Готовь доллары с лета: укрепится ли курс гривны после ослабления карантина

Гривна ежедневно уступала позиции доллару с самого начала карантина. И это продолжалось почти месяц, когда в конце марта курс приблизился к отметке 28,2 гривен/доллар.

Национальный банк первые недели пандемии продавал много инвалюты, чтобы гасить ажиотаж, который, как считали в НБУ, был связан исключительно с паническими настроениями бизнеса и населения.

Критики упрекали Нацбанк в излишнем сдерживании курса и быстром сжигании резервов. Но в апреле ситуация на межбанке начала выравниваться, украинская валюта стала отвоевывать потерянные позиции, а НБУ – выкупать "лишние" доллары.

"Вирусный" спрос

Карантин замедлил экономику. А кризис, умноженный на карантин, существенно уменьшил общую тенденцию к покупкам, говорит директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник. И сейчас украинцы меньше делают покупок, откладывая на более подходящее время большие расходы.

"Карантин в целом уменьшает активность людей: по большинству сегментов продажи просели. Это приводит к уменьшению потребления импорта, что в свою очередь вызывает уменьшение спроса на покупку валюты", – разъяснил РБК-Украина эксперт.

Кроме того, по его словам, подешевевшая нефть, бензин и дизтопливо также снизили потребность в покупке иностранной валюты. Вдобавок в марте-мае практически замерла туристическая отрасль, а значит украинцы меньше вывозили долларов и евро заграницу.

"НБУ оценивает денежный поток от туризма в 2019 году (оплата туров, билетов, деньги, потраченные украинцами за рубежом) в годовом выражении на уровне 8 млрд долларов. В 2020 году мы вряд ли получим такой же результат. Особенно в виду того, что последние пару месяцев наблюдается полное отсутствие спроса на валюту в этом сегменте", – уточнил Антон Стадник.

Укреплению гривны помогло не только снижение импорта энергоносителей, но и машиностроительной продукции, говорит глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук. И вместе с тем, по его словам, наблюдались достаточно стабильные объемы экспорта продтоваров, железной руды и IT-услуг.

"Это обусловило в первом квартале профицит текущего счета платежного баланса 244 млн долларов, в то время как годом ранее был дефицит 150 млн долларов. По данным таможни, улучшение торгового баланса наблюдалось и в апреле", – разъяснил Николайчук.

Динамику курса, как считает аналитик, также подкрепила стабильная ситуация на рынке госдолга – отток вложений иностранных инвесторов был незначительным, особенно на фоне других стран.

Эксперты также обращают внимание, что население меньше стало покупать валюты из-за снижения психологического фактора. Хотя в марте, предвидя очередной кризис и помня, что предыдущие кризисы 2008 и 2014 годов были не самыми благоприятными для курса, банковской системы и экономики страны в целом, население снимало гривневые вклады со счетов и массово скупало валюту, говорит Антон Стадник.

Как отметил начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Игорь Левченко, ситуацию усугублял тот факт, что банки, перейдя в режим работы в карантине не могли в полном объеме удовлетворять потребности населения в валюте, что еще больше придавало импульса и уверенности населению, что покупка валюты – это самый лучший способ сохранить свои сбережения и подготовиться к худшим временам.

"Психологическая составляющая, которая имела достаточно серьезное влияние, ушла, и теперь мы видим практически полное нивелирование панического спроса со стороны физлиц по покупке валюты как в банках, так и на "альтернативном" рынке. Наверное, это один из самых весомых факторов стабилизации курса", – рассуждает Антон Стадник.

Уже около месяца население более спокойно реагирует на карантин, подтверждает директор департамента казначейства и финансовых учреждений "ОТП Банк" Антон Коваленко. В апреле население продало на 51 млн долларов больше, чем купили.

"Кэш (курс в рознице, - ред.) на 10-20 копеек выше курса межбанка, но стабильно движется за ним в сторону без сильных колебаний", – пояснил эксперт "ОТП Банка".

И, хотя удар по экономике из-за карантина будет сильным, пока самые негативные ожидания не оправдываются. Как отметил Игорь Левченко, прогнозы дефолта Украины, связанные с невозможностью обслуживания внешнего долга, не сбылись. А ожидаемое сотрудничество с МВФ и принятие "банковского закона" дали возможность Украине рассчитывать на дальнейшее финансирование, отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, у страны достаточно валютных резервов для обслуживания внешнего долга в 9 млрд долларов в 2020 году. При этом внутренний долг в виде валютных облигаций, купленных нерезидентами, "заморозился" и не оказывает давления на валютный рынок.

Также снизился ажиотаж, связанный с покупкой валюты в апреле-мае по сравнению с первыми месяцами года. Компании-экспортеры увеличили продажу валюты, а население начало доставать свои сбережения в инвалюте.

"Все это повлияло на укрепление курса гривны после его девальвации, а также позволило НБУ увеличить уровень золотовалютных резервов на 0,7 млрд долларов по сравнению с мартом до 25,7 млрд долларов", – пояснил Игорь Левченко.

Курсовые ожидания

В последние недели на укреплении украинской валюты сказывались и уплаты квартальных налогов предприятиями, которым для этого нужна была гривна. Кроме того, на фоне информации о смягчении карантинных ограничений, компании стали готовиться к возврату к полноценной работе, и, чтобы покрыть все организационные затраты, продавали валюту, говорит Сергей Николайчук из ICU.

Эксперт отметил, что обычно май-июнь на валютном рынке – это спокойный период. Но в нынешнем году пандемия внесла свои коррективы. И, с одной стороны, на курс продолжит давить снижение деловой активности, уменьшение переводов от заробитчан, а также все еще оставшийся страх населения, который выливается в желание "пересидеть в кэше" в кризисный период.

Но, с другой стороны, как отметил Николайчук, снижение затрат на импорт, относительно устойчивые объемы экспорта и транш МВФ могут уравновесить эти негативные факторы.

"Мы ожидаем, что в ближайший месяц курс будет близок к нынешнему уровню 26,50 гривен/доллар, плюс/минус 50 копеек", – говорит он.

Банкиры, опрошенные изданием, прогнозируют курсовую динамику в примерно таком же диапазоне. "Мы ожидали укрепление гривны к уровням 26,50 гривен/доллар. Возможно, пройдет укрепление до 26,40-45 гривен/доллар, но потом ожидаем коррекцию, но не более чем 27 гривен/доллар, и потом – опять сезонное укрепление гривны, если не будет форс-мажоров в связи с карантином и пандемией", – считает директор департамента казначейства и финансовых учреждений "ОТП Банк" Антон Коваленко.

До конца мая резких скачков курса доллара не ожидается и пара гривна/доллар будут в диапазоне 26,55 - 26,7 гривны за доллар, добавил Игорь Левченко из UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

По его мнению, один из факторов, который будет влиять на курс доллара – это увеличение дефицита бюджета, связанного с ростом расходов на борьбу с коронавирусом и его последствий с 96 млрд до 298 млрд гривен. "Огромное значение, какими инструментами государство будет покрывать этот дефицит и насколько он может быть еще увеличен", – резюмировал эксперт.

Как отметил Антон Стадник из ПУМБ, если говорить о курсовой динамике, то ближайшая точка сопротивления – 26,5 гривен/доллар. Если тенденции сохранятся, курс опустится до уровня 26,2 и даже до 26 гривен/доллар, считает он.

"В перспективе ближайших полутора месяца ревальвация ниже отметки 26 гривен возможна с очень малой долей вероятности. Если говорить о точках экстремума с точки зрения девальвации, то уровни сопротивления – 27-27,5 гривен/доллар. В ближайшее время курс будет находиться в коридоре 26–27,5 гривен/доллар", – прогнозирует банкир.