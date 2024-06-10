Готівковий курс долара зростає третій місяць і піднявся ще на 50 копійок, - НБУ

Середній курс продажу готівкового долара в Україні у травні 2024 року зріс на 1,3% - до 40,17 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, порівняно із груднем 2023 року курс зріс на 2,34 гривні.
Курс долара контролюється Національним банком за допомогою інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.
Наприкінці офіційний курс неодноразово оновлював історичні максимуми. За місяць курс зріс на 2,1% до 40,50 грн/долар (з 39,66 грн/долар на 30 квітня). З початку року курс зріс на 6,6% (37,98 грн/долар станом на 31 грудня 2023 року).
Готівковий курс повністю залежить від міжбанку. Наприкінці травня він піднявся вище за 41 грн/долар.
За даними НБУ, збільшення попиту на валюту призвело до послаблення обмінного курсу гривні у травні. Це, зокрема, зумовлювалося:
"Це також позначилося і на збільшенні різниці між готівковим та офіційним курсами, проте вона й надалі перебувала в прийнятних межах, не перевищуючи 1,4%. За таких умов НБУ суттєво збільшив обсяг інтервенцій (до 3,1 млрд доларів)", - йдеться у повідомленні. у повідомленні НБУ.
Нагадаємо, середній курс продажу готівкового долара в Україні за 2023 рік упав на 5,9% - до 37,83 гривень. Протягом 2022 року зріс на 47,7% - з 27,21 до 40,19 грн/долар.