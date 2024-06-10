Наличный курс доллара растет третий месяц и поднялся еще на 50 копеек, - НБУ

По данным НБУ, по сравнению с декабрем 2023 года курс вырос на 2,34 гривен.

Курс доллара в мае

Курс доллара контролируется Национальным банком с помощью интервенций на межбанковском валютном рынке.

В конце официальный курс неоднократно обновлял исторические максимумы. В тоге за месяц курс вырос на 2,1% до 40,50 грн/доллар (с 39,66 грн/доллар на 30 апреля). С начала года курс вырос на 6,6% (37,98 грн/доллар по состоянию на 31 декабря 2023 года).

Наличный курс почти полностью зависит от межбанка. В конце мая он поднялся выше 41 грн/доллар.

Пояснение НБУ

По данным НБУ, увеличение спроса на валюту привело к ослаблению обменного курса гривны в мае. Это, в частности, обусловливалось:

активизацией расходов бюджета

снижением поступления валюты от экспорта продукции АПК на фоне истощения урожая в прошлом году

значительными ситуативными всплесками спроса, особенно в течение последней недели месяца,

последующей либерализацией валютных ограничений

"Это также отразилось и на увеличении разницы между наличным и официальным курсами, однако она и дальше находилась в приемлемых пределах, не превышая 1,4%. При таких условиях НБУ существенно увеличил объем интервенций (до 3,1 млрд долларов)", - говорится в сообщении НБУ.