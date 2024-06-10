Наличный курс доллара растет третий месяц и поднялся еще на 50 копеек, - НБУ

Средний курс продажи наличного доллара в Украине в мае 2024 года вырос на 1,3% до 40,17 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, по сравнению с декабрем 2023 года курс вырос на 2,34 гривен.
Курс доллара контролируется Национальным банком с помощью интервенций на межбанковском валютном рынке.
В конце официальный курс неоднократно обновлял исторические максимумы. В тоге за месяц курс вырос на 2,1% до 40,50 грн/доллар (с 39,66 грн/доллар на 30 апреля). С начала года курс вырос на 6,6% (37,98 грн/доллар по состоянию на 31 декабря 2023 года).
Наличный курс почти полностью зависит от межбанка. В конце мая он поднялся выше 41 грн/доллар.
По данным НБУ, увеличение спроса на валюту привело к ослаблению обменного курса гривны в мае. Это, в частности, обусловливалось:
"Это также отразилось и на увеличении разницы между наличным и официальным курсами, однако она и дальше находилась в приемлемых пределах, не превышая 1,4%. При таких условиях НБУ существенно увеличил объем интервенций (до 3,1 млрд долларов)", - говорится в сообщении НБУ.
Напомним, средний курс продажи наличного доллара в Украине за 2023 год упал на 5,9% до 37,83 гривен. В течение 2022 года вырос на 47,7% - с 27,21 до 40,19 грн/доллар.