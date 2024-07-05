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Готівковий курс долара зростає четвертий місяць і піднявся ще на 60 копійок, - НБУ

Фото: Курс долара в ієні зріс на 60 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середній курс продажу готівкового долара в Україні у червні 2024 року зріс на 1,7% - до 40,85 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, порівняно із груднем 2023 року курс зріс на 8,0% (3,02 гривні).

Курс долара у червні

Курс долара контролюється Національним банком за допомогою інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

У червні офіційний курс двічі оновлював історичні максимуми, а 14 червня піднявся до 40,69 грн/долар. Загалом за місяць курс зріс на 3 копійки із 40,50 до 40,53 грн/долар.

З початку року курс зріс на 6,7% (37,98 грн/долар станом на 31 грудня 2023 року).

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку. Протягом місяця він коливався близько 41 грн/долар.

 

Нагадаємо, середній курс продажу готівкового долара в Україні за 2023 рік упав на 5,9% до 37,83 гривень. Протягом 2022 року зріс на 47,7% - з 27,21 до 40,19 грн/долар.

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