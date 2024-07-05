Наличный курс доллара растет четвертый месяц и поднялся еще на 60 копеек, - НБУ

По данным НБУ, по сравнению с декабрем 2023 года курс вырос на 8,0% (3,02 гривен).

Курс доллара в июне

Курс доллара контролируется Национальным банком с помощью интервенций на межбанковском валютном рынке.

В июне официальный курс дважды обновлял исторические максимумы, а 14 июня поднялся до 40,69 грн/доллар. В целом за месяц курс вырос на 3 копейки с 40,50 до 40,53 грн/доллар.

С начала года курс вырос на 6,7% (37,98 грн/доллар по состоянию на 31 декабря 2023 года).

Наличный курс почти полностью зависит от межбанка. В течение месяца он колебался около 41 грн/доллар.