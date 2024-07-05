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Наличный курс доллара растет четвертый месяц и поднялся еще на 60 копеек, - НБУ

Фото: Курс доллара в иене вырос на 60 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средний курс продажи наличного доллара в Украине в июне 2024 года вырос на 1,7% до 40,85 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, по сравнению с декабрем 2023 года курс вырос на 8,0% (3,02 гривен).

Курс доллара в июне

Курс доллара контролируется Национальным банком с помощью интервенций на межбанковском валютном рынке.

В июне официальный курс дважды обновлял исторические максимумы, а 14 июня поднялся до 40,69 грн/доллар. В целом за месяц курс вырос на 3 копейки с 40,50 до 40,53 грн/доллар.

С начала года курс вырос на 6,7% (37,98 грн/доллар по состоянию на 31 декабря 2023 года).

Наличный курс почти полностью зависит от межбанка. В  течение месяца он колебался около 41 грн/доллар.

 

Напомним, средний курс продажи наличного доллара в Украине за 2023 год упал на 5,9% до 37,83 гривен. В течение 2022 года вырос на 47,7% - с 27,21 до 40,19 грн/доллар.

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