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Готівковий курс долара за місяць виріс ще на 70 копійок, - НБУ

Фото: Курс долара у квітні зріс на 70 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середній курс продажу готівкового долара в Україні у березні 2024 року зріс на 1,8% до 39,64 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, порівняно із груднем 2023 року курс зріс на 1,81 гривень.

Курс долара у квітні

Курс долара контролюється Національним банком за допомогою інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

Упродовж місяця офіційний курс неодноразово оновлював історичні максимуми. Рекорд був 22 квітня – 39,78 грн/долар, після чого курс трохи знизився. У підсумку за місяць курс зріс із 39,22 до 39,66 грн/долар.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку. Наприкінці квітня він піднявся вище 40 грн/долар, проте згодом трохи впав.

У НБУ не бачать проблем із коливаннями курсу та заявляють, що вони не загрожують стабільності.

Нагадаємо, середній курс продажу готівкового долара в Україні протягом 2022 року зріс на 47,7% – з 27,21 до 40,19 грн/долар.

Після цього середній курс продажу готівкового долара в Україні за 2023 рік знизився на 5,9% до 37,83 гривні.

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