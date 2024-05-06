Готівковий курс долара за місяць виріс ще на 70 копійок, - НБУ

За даними НБУ, порівняно із груднем 2023 року курс зріс на 1,81 гривень.

Курс долара у квітні

Курс долара контролюється Національним банком за допомогою інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

Упродовж місяця офіційний курс неодноразово оновлював історичні максимуми. Рекорд був 22 квітня – 39,78 грн/долар, після чого курс трохи знизився. У підсумку за місяць курс зріс із 39,22 до 39,66 грн/долар.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку. Наприкінці квітня він піднявся вище 40 грн/долар, проте згодом трохи впав.

У НБУ не бачать проблем із коливаннями курсу та заявляють, що вони не загрожують стабільності.