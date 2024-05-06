Готівковий курс долара за місяць виріс ще на 70 копійок, - НБУ

Середній курс продажу готівкового долара в Україні у березні 2024 року зріс на 1,8% до 39,64 гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, порівняно із груднем 2023 року курс зріс на 1,81 гривень.
Курс долара контролюється Національним банком за допомогою інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.
Упродовж місяця офіційний курс неодноразово оновлював історичні максимуми. Рекорд був 22 квітня – 39,78 грн/долар, після чого курс трохи знизився. У підсумку за місяць курс зріс із 39,22 до 39,66 грн/долар.
Готівковий курс повністю залежить від міжбанку. Наприкінці квітня він піднявся вище 40 грн/долар, проте згодом трохи впав.
У НБУ не бачать проблем із коливаннями курсу та заявляють, що вони не загрожують стабільності.
Нагадаємо, середній курс продажу готівкового долара в Україні протягом 2022 року зріс на 47,7% – з 27,21 до 40,19 грн/долар.
Після цього середній курс продажу готівкового долара в Україні за 2023 рік знизився на 5,9% до 37,83 гривні.