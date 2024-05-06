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Наличный курс доллара за месяц вырос еще на 70 копеек, - НБУ

Фото: Курс доллара в апреле вырос на 70 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средний курс продажи наличного доллара в Украине в марте 2024 года вырос на 1,8% до 39,64 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, по сравнению с декабрем 2023 года курс вырос на 1,81 гривен.

Курс доллара в апреле

Курс доллара контролируется Национальным банком с помощью интервенций на межбанковском валютном рынке.

В течение месяца официальный курс неоднократно обновлял исторические максимумы. Рекорд был 22 апреля - 39,78 грн/доллар, после чего курс немного снизился. В итоге за месяц курс вырос с 39,22 до 39,66 грн/доллар.

Наличный курс почти полностью зависит от межбанка. В конце апреля он поднялся выше 40 грн/доллар, однако затем немного упал.

В НБУ не видят проблем с колебаниями курса и заявляют, что они не угрожают стабильности.

Напомним, средний курс продажи наличного доллара в Украине в течение 2022 года вырос на 47,7% - с 27,21 до 40,19 грн/доллар.

После этого средний курс продажи наличного доллара в Украине за 2023 год упал на 5,9% до 37,83 гривен.

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