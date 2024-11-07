Готівковий курс долара за минулий місяць знизився вперше з початку року, - НБУ

За даними НБУ, порівняно із груднем 2023 року курс зріс на 9,8% (3,69 гривень).

Курс долара у жовтні

Курс долара контролюється Національним банком за допомогою інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

У жовтні курс долара на міжбанку практично не змінювався і становив у середньому 41,24 грн/долар (у вересні – 41,25 грн/долар).

За підсумками торгів на міжбанку НБУ встановлює офіційний курс. Офіційний курс за місяць зріс на 0,3% - до 41,27 грн/долар. З початку року долар подорожчав на 8,7% (з 37,98 до 31 грудня 2023 року).

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку. Банки продають долари, куплені у НБУ, населенню. Протягом місяця він вагався близько 41,50 грн/долар.

Ситуація на ринку

Як заявив глава НБУ Андрій Пишний, ситуація на валютному ринку України стійка та контрольована. НБУ й надалі покриватиме структурний дефіцит валюти та згладжуватиме надмірні курсові коливання.

Пишний заявив, що курс помірковано коливатиметься в обидві сторони, реагуючи на зміну ринкових умов.

За його словами, це посилюватиме стійкість валютного ринку і не створюватиме ризиків для цінової динаміки.

Прогноз курсу

Курс долара може зрости до 45 гривень наступного року. Такі цифри закладено у проект держбюджету. Аналогічний прогноз дає ВМФ.

За прогнозом компанії Dragon Capital, НБУ зможе повернутися до практики керованої девальвації у другій половині 2025 року. Аналітики прогнозують зростання курсу до 45 грн/долар до кінця 2025 року та оцінюють середньорічний курс на рівні 43 грн/долар.