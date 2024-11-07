Готівковий курс долара за минулий місяць знизився вперше з початку року, - НБУ

Середній курс продажу готівкового долара в Україні у жовтні 2024 року знизився на 0,1% до 41,52 гривень. Курс упав уперше з лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, порівняно із груднем 2023 року курс зріс на 9,8% (3,69 гривень).
Курс долара контролюється Національним банком за допомогою інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.
У жовтні курс долара на міжбанку практично не змінювався і становив у середньому 41,24 грн/долар (у вересні – 41,25 грн/долар).
За підсумками торгів на міжбанку НБУ встановлює офіційний курс. Офіційний курс за місяць зріс на 0,3% - до 41,27 грн/долар. З початку року долар подорожчав на 8,7% (з 37,98 до 31 грудня 2023 року).
Готівковий курс повністю залежить від міжбанку. Банки продають долари, куплені у НБУ, населенню. Протягом місяця він вагався близько 41,50 грн/долар.
Як заявив глава НБУ Андрій Пишний, ситуація на валютному ринку України стійка та контрольована. НБУ й надалі покриватиме структурний дефіцит валюти та згладжуватиме надмірні курсові коливання.
Пишний заявив, що курс помірковано коливатиметься в обидві сторони, реагуючи на зміну ринкових умов.
За його словами, це посилюватиме стійкість валютного ринку і не створюватиме ризиків для цінової динаміки.
Курс долара може зрости до 45 гривень наступного року. Такі цифри закладено у проект держбюджету. Аналогічний прогноз дає ВМФ.
За прогнозом компанії Dragon Capital, НБУ зможе повернутися до практики керованої девальвації у другій половині 2025 року. Аналітики прогнозують зростання курсу до 45 грн/долар до кінця 2025 року та оцінюють середньорічний курс на рівні 43 грн/долар.
Нагадаємо, середній курс продажу готівкового долара в Україні за 2023 рік упав на 5,9% - до 37,83 гривень. Протягом 2022 року зріс на 47,7% – з 27,21 до 40,19 грн/долар.