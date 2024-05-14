Готель на Майдані Незалежності в Києві продадуть мінімум за 1 млрд гривень

Аукціонна комісія Фонду державного майна України визначила стартову ціну приватизації державного підприємства "Готель "Україна" на аукціоні на рівні 1,048 млрд гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ФДМ .

Також аукціонна комісія розглянула та обговорила пропозиції щодо умов продажу.

Нагадаємо, наприкінці Кабінет міністрів включив до переліку об’єктів великої приватизації державної власності державне підприємство "Готель "Україна". Рішення про приватизацію було ухвалено наказом ФДМ.

Готель "Україна"

Готель "Україна" - 4-зірковий готель. Будівля складається з 14 поверхів і має загальну площу 22 481,5 кв. м. Готель розташований в самому центрі Києва - на Майдані Незалежності.

Готель "Україна" (у минулому "Москва") - це перша в Києві висотна споруда. Його було відкрито у вересні 1961 року.