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Отель на Майдане Незалежности в Киеве продадут минимум за 1 млрд гривен

Украина, Вторник 14 мая 2024 10:32
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Отель на Майдане Незалежности в Киеве продадут минимум за 1 млрд гривен Фото: гостиницу "Украина" продадут за 1 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Аукционная комиссия Фонда государственного имущества Украины определила стартовую цену приватизации государственного предприятия "Отель "Украина" на аукционе на уровне 1,048 млрд гривен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФГИ.

Также аукционная комиссия рассмотрела и обсудила предложения по условиям продаж.

Напомним, в конце Кабинет министров включил в перечень объектов крупной приватизации государственной собственности государственное предприятие "Отель "Украина". Решение о приватизации было принято приказом ФГИ.

Гостиница "Украина"

Отель "Украина" - 4-звездочный отель. Здание состоит из 14 этажей и имеет общую площадь 22 481,5 кв. м. Отель расположен в самом центре Киева – на Майдане Незалежности.

Отель "Украина" (в прошлом "Москва") – это первое в Киеве высотное сооружение. Он был открыт в сентябре 1961 года.

Как сообщало РБК-Украина, в июле 2020 года гостиницу "Днепр" в центре Киева приватизировали за 1,1 млрд гривен.

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Приватизация госпредприятий ФГИУ
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