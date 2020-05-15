Госводагентство заверило в отсутствии дефицита воды в Украине

Население и аграрии Украины будут обеспечены водой, несмотря на маловодие рек. Наполнение днепровских водохранилищ составляет 94%.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Госводагенства.

В частности, глава ведомства Михаил Хорев заявил, что в Украине существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку вследствие того, что последние годы в стране были маловодными. Однако, дефицита воды для аграриев и населения не будет, потому что наполнение днепровских водохранилищ для создания стратегического запаса воды было начато еще в феврале.

Как он отметил, каскад днепровских водохранилищ работает в согласованном режиме, и его наполнение составляет 94%.

Напомним, в Чернигове зафиксировали самый низкий уровень воды в реке Десна за 140 лет наблюдений. Как сообщается, нынешний уровень воды в реке в пределах Чернигова ниже нормы почти в 5 раз.

Ранее в Укргидрометцентре сообщали, что бесснежная и теплая зима, а также отсутствие привычной нормы осадков, спровоцировали значительное обмеление рек и озер в Украине.