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В Україні дефіциту води для аграріїв і населення не буде

Новини » Суспільство     15.05.2020 - 15:39
В Україні дефіциту води для аграріїв і населення не буде
Ілюстративне фото річки (pixabay)

Наповнення водою дніпровських водосховищ було розпочато ще в лютому

Населення і аграрії України будуть забезпечені водою, попри маловодність річок. Наповнення дніпровських водосховищ складає 94%.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на прес-службу Держводагенства.

Зокрема, глава відомства Михайло Хорєв заявив, що в Україні існує ймовірність виникнення водного дефіциту в басейнах деяких річок, які мають значне антропогенне навантаження внаслідок того, що останні роки в країні були маловодними. Однак, дефіциту води для аграріїв і населення не буде, через те що наповнення дніпровських водосховищ для створення стратегічного запасу води було розпочато ще в лютому.

Як він зазначив, каскад дніпровських водосховищ працює в узгодженому режимі, і його наповнення становить 94%.

Нагадаємо, у Чернігові зафіксували найнижчий рівень води у річці Десна за 140 років спостережень. Як повідомляється, нинішній рівень води у річці у межах Чернігова нижчий за норму майже у 5 разів.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що безсніжна і тепла зима, а також відсутність звичної норми опадів, спровокували значне обміління річок і озер в Україні.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України УкраїнаДефицитвода
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