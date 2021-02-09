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Государство не установило состав преступления в деле "Роттердам+" в установленный срок, - экс-генпрокурор

Автор: РБК-Украина

Следственные органы не смогли в предусмотренный законом срок установить вину подозреваемых по делу "Роттердам+". Дело должно быть на законных основаниях раз и навсегда закрыто.

Об этом заявил бывший генеральный прокурор Святослав Пискун в эфире "Украина24".

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"Если государство не сумело, не смогло в силу своей непрофессиональности, в силу недостатков каких-то доказать вину человека, дело должно быть закрыто, вечных преследований не бывает. Поэтому я настаиваю на том, что если нарушен срок следствия, не доказана вина кого-либо или участие человека в совершении преступления, то дело должно быть закрыто на законных основаниях", - сообщил Пискун.

Он отметил, что дело "Роттердам+" изначально имело политическую окраску и отождествлять его с правовыми нормами уже бесполезно.

"На мой взгляд, это может продолжаться бесконечно, если свое окончательное слово не заявит генеральный прокурор Украины. Она уже говорила об этом, и она уже высказала свое мнение. И это мнение совпало с решением суда. Поэтому мне кажется, что Ирина Валентиновна (Венедиктова, - ред.) должна все-таки разобраться с теми работниками и Генпрокуратуры, и следствия, которые игнорируют ее мнение, как генерального прокурора Украины", - добавил Пискун.

Напомним, расследование дела "Роттердам+" длилось 4 года.

В результате Специализированная антикоррупционная прокуратура дважды - 27 августа 2020 и 21 января 2021 года - приняла решение о его закрытии из-за отсутствия состава преступления.

Это решение было подтверждено решением Высшего антикоррупционного суда Украины, которое вступило в законную силу 17 ноября.

Также суд поддержал позиции прокуроров САП, принявших решение о его закрытии.

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