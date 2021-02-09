Держава не встановила складу злочину у справі "Роттердам+" у встановлений термін, - екс-генпрокурор

Слідчі органи не змогли в передбачений законом термін встановити вину підозрюваних у справі "Роттердам+" . Справа повинні на законних підставах раз і назавжди закрити.

"Якщо держава не зуміла, не змогла у силу своєї непрофесійності, через недоліки якісь довести провину людини, справу повинно бути закрито, вічних переслідувань не буває. Тому я наполягаю на тому, що якщо порушено термін слідства, не доведена вина кого-небудь або участь людини в скоєнні злочину, то справа повинна бути закритою на законних підставах", - повідомив Піскун.

Він зазначив, що справа "Роттердам+" з самого початку мала політичне забарвлення й ототожнювати її з правовими нормами марно.

"На мій погляд, це може тривати нескінченно, якщо своє остаточне слово не заявить генеральний прокурор України. Вона вже говорила про це, і вона вже висловила свою думку. І ця думка співпала з рішенням суду. Тому мені здається, що Ірина Валентинівна (Венедиктова, - ред.) повинна все-таки розібратися з тими працівниками й Генпрокуратури, і наслідки, які ігнорують її думку, як генерального прокурора України", - додав Піскун.