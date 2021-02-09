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Держава не встановила складу злочину у справі "Роттердам+" у встановлений термін, - екс-генпрокурор

Автор: РБК-Україна

Слідчі органи не змогли в передбачений законом термін встановити вину підозрюваних у справі "Роттердам+". Справа повинні на законних підставах раз і назавжди закрити.

Про це заявив колишній генеральний прокурор Святослав Піскун в ефірі "Україна24".

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"Якщо держава не зуміла, не змогла у силу своєї непрофесійності, через недоліки якісь довести провину людини, справу повинно бути закрито, вічних переслідувань не буває. Тому я наполягаю на тому, що якщо порушено термін слідства, не доведена вина кого-небудь або участь людини в скоєнні злочину, то справа повинна бути закритою на законних підставах", - повідомив Піскун.

Він зазначив, що справа "Роттердам+" з самого початку мала політичне забарвлення й ототожнювати її з правовими нормами марно.

"На мій погляд, це може тривати нескінченно, якщо своє остаточне слово не заявить генеральний прокурор України. Вона вже говорила про це, і вона вже висловила свою думку. І ця думка співпала з рішенням суду. Тому мені здається, що Ірина Валентинівна (Венедиктова, - ред.) повинна все-таки розібратися з тими працівниками й Генпрокуратури, і наслідки, які ігнорують її думку, як генерального прокурора України", - додав Піскун.

Нагадаємо, розслідування справи "Роттердам+" тривало 4 роки.

В результаті Спеціалізована антикорупційна прокуратура двічі - 27 серпня 2020 та 21 січня 2021 року прийняла рішення про її закриття через відсутність складу злочину.

Це рішення було підтверджено рішенням Вищого антикорупційного суду України, яке вступило в законну силу 17 листопада.

Також суд підтримав позиції прокурорів САП, що прийняли рішення про його закриття.

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Новини України Святослав ПискунНАБУРоттердам+
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