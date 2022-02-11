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Государство поможет медучреждениям с выплатами повышенной зарплаты медикам, - ОП

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Украина, Пятница 11 февраля 2022 18:26
Государство поможет медучреждениям с выплатами повышенной зарплаты медикам, - ОП Фото: Офис президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Государство предоставит поддержку учреждениям здравоохранения, которые по объективным причинам не могут реализовать инициативу президента Владимира Зеленского о повышении заработной платы медработникам из средств Программы медицинских гарантий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"В 2022 году бюджет программы медицинских гарантий увеличился на 34 млрд грн и составляет более 157 млрд грн. Это означает, что медицинские учреждения получат суммы большие, чем в 2021 году. Логичный вопрос, если все так хорошо, почему жалуются люди, а больницы не могут выплатить новую заработную плату", - отметил он.

По словам Тимошенко, в таких случаях медицинские учреждения получат финансирование по отдельному пакету от Национальной службы здоровья. Такое финансирование будет выдаваться сначала на полгода, средства для этого уже заложены в программу медицинских гарантий.

При этом такие учреждения будут проходить верификацию Минздрава и проверку Госаудитслужбы, которая должна установить причину несостоятельности выплат новых заработных плат.

"Чтобы было четкое понимание, куда были потрачены средства, и почему их не хватило на обеспечение достойной заработной платы. Есть разные примеры «хозяйствования» и ответственности руководителей заведений", - уточнил Тимошенко.

Он напомнил, что обеспечение достойной заработной платы врачам и медсестрам должно быть приоритетом для менеджмента больниц, и призвал не пытаться "экономить" на работниках. В противном случае будут приняты соответствующие кадровые решения.

Заместитель руководителя ОП также сообщил, что в течение месяца будет найдено решение, как увеличить оплату медсестер в школах.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко призвал медиков сообщать ему лично о проблемах с получением повышенной зарплаты.

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