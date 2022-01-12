Государство намерено поддержать наиболее пострадавшие отрасли, - Шурма

"Многие отрасли получили значительную выгоду от бума на сырьевые товары, то есть достаточно маржи, чтобы пережить эти три-четыре месяца пиковых цен на энергоресурсы. Но есть действительно отдельные сектора, где бума цен не было. Там будем принимать точечные меры", - сказал он, в частности, комментируя ситуацию на рынке природного газа.

Шурма подчеркнул, что для населения такое подорожание газа также было бы сверхчувствительным, поэтому государство отреагировало очень быстро.

"Хотя цена на газ выросла в 20 раз, мы эту ситуацию искусственно удержали (для населения, - ред.). Что касается индустрии, будем секторально смотреть", - отметил заместитель главы ОП.

В качестве еще одного примера такого подхода он привел программу "єПідтримка", которая точечно помогает секторам, наиболее пострадавшим от введенного в пандемию COVID-19 карантина.

"В программе нет отелей и ресторанов, потому что мы изучили статистику - там нормальная динамика. Возможно, в отелях не допандемическая загрузка, но динамика хорошая. А вот некоторые сектора действительно просели", - пояснил Шурма.

По его словам, в спортивных клубах или театрах сильно уменьшилось посещение, в то же время осталась необходимость содержать и отапливать большие площади.

"Поэтому будем общаться с индустриями, изучать, где действительно проседание, а где спекуляции. Где действительно проблема, будем искать инструменты для помощи", - подчеркнул заместитель главы ОП.