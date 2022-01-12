Держава має намір підтримати найбільш постраждалі галузі, - Шурма

"Багато галузей отримали значну вигоду від буму на сировинні товари, тобто достатньо маржі, щоб пережити ці три-чотири місяці пікових цін на енергоресурси. Але є справді окремі сектори, де буму цін не було. Там будемо вживати точкових заходів", - сказав він, зокрема, коментуючи ситуацію на ринку природного газу.

Шурма наголосив, що для населення таке подорожчання газу також було б надчутливим, тож держава відреагувала дуже швидко.

"Хоча ціна на газ зросла у 20 разів, ми цю ситуацію штучно утримали (для населення, - ред.). Що стосується індустрії, будемо секторально дивитися", - зазначив заступник глави ОП.

Як ще один приклад такого підходу він навів програму "єПідтримка", яка точково допомагає секторам, що найбільше постраждали від запровадженого в пандемію COVID-19 карантину.

"У програмі немає готелів та ресторанів, тому що ми вивчили статистику - там нормальна динаміка. Можливо, у готелях не допандемічне завантаження, але динаміка хороша. А от деякі сектори справді просіли", - пояснив Шурма.

За його словами, у спортивних клубах чи театрах сильно зменшилося відвідування, водночас залишилася необхідність утримувати та опалювати великі площі.

"Тому спілкуватимемося з індустріями, вивчатимемо, де справді просідання, а де спекуляції. Де справді проблема, шукатимемо інструменти для допомоги", - наголосив заступник глави ОП.