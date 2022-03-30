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Государство готовится предоставлять компенсации за повреждение жилья во время войны, - Шуляк

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Государство готовится обеспечивать украинцев компенсацией за повреждение и уничтожение их жилья во время войны. В частности, речь идет о предоставлении жилой площади с ограничением до 150 кв. метров, а не денег.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк на брифинге.

Соответствующий законопроект №7198 уже зарегистрирован в парламенте. Это инициатива президента совместно с правительством и ВРУ.

"Люди, которые потеряли свое жилье, дома которых разрушены или повреждены, обязательно должны зарегистрироваться через приложение "Дія". Они будут иметь право на получение компенсации. Инициатива касается жилых помещений граждан Украины", - уточнила она.

По словам Шуляк, это позволит государству уже сейчас начать работать и просчитывать расходы на восстановление жилья, в частности речь идет о сотнях миллиардов гривен.

"Этот вопрос беспокоит большое количество людей, потому что во многих городах полностью разрушены дома. Этим законопроектом мы предусмотрели также, что человек сможет выбирать город, где хочет поселиться. То есть если квартира была в Харькове, то владелец разрушенного жилья сможет выбрать соответствующую квартиру с такими же характеристиками в другом областном центре", - рассказала председатель Партии.

Она также надеется, что эта инициатива поможет собирать информацию об убытках и в дальнейшем использовать в судебных исках для получения компенсации наших потерь от РФ.

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Елена Шуляк