Государство должно помогать предприятиям с экомодернизацией, а не "выкручивать" им руки, - нардеп

Фото: Сергей Шахов (facebook.com)

Государство должно помочь предприятиям с экомодернизацией, а не увеличивать нагрузку на них повышением ставки эконалога.

Об этом заявил народный депутат Украины, член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов в эфире телеканала "Украина 24".

По словам депутата, необходимо провести анализ использования средств от эконалога и выяснить, на какие цели они направляются.

"Надо посмотреть, куда ушли деньги с предприятий. Из крупных металлургических предприятий и предприятий, которые являются химической промышленностью. Насколько мне известно, много средств сегодня лежат на счетах в банках и губернаторы, так называемые председателя ОГА, или главы военно-гражданских администраций с того подъедают. Надо делать аудит", - сказал Шахов.

Он считает, что предприятиям необходимо оставлять часть средств от эконалога для проведения модернизации, что позволит использовать деньги по назначению.

"Предприятиям надо отдавать деньги для модернизации предприятия на спецсчета и также контролировать каждую копейку, чтобы эти деньги шли в модернизацию всех крупных заводов или индустриальной базы в Украине", - подчеркнул Шахов.

В частности, депутат отметил, что помимо ситуации с эконалогом, существует еще инициатива увеличить полномочия экоинспекции, создавать условия для коррупционных злоупотреблений.

"У нас сегодня так - вас вообще могут закрыть и создать коррупционную составляющую, это важнейшая проблема нашего государства сегодня", - сказал Шахов.

Напомним, Американская торговая палата (АСС) призвала Верховную раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию затрат на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции.

Ранее Валерия Заружко, вице-президент Профессиональной ассоциации экологов Украины, заявила, что примером отсутствия реальных механизмов финансирования проектов по экологической модернизации является Национальный план по сокращению выбросов, который Украина приняла как европейское обязательство в конце 2017 года и должна была начать реализовывать с 2021 года.

"Для внедрения европейских директив нам нужно около 4 млрд евро, что может стать возможным с механизмами государственной финансовой поддержки, как это происходило в Евросоюзе. Последствия невыполнения - и неудовлетворительное состояние окружающей природной среды, и репутационные потери на международной арене", - отметила эксперт.