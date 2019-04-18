Государство должно обеспечить целевое использование эконалога, - нардеп

Государство должно обеспечить целевое использование экологического налога. Об этом заявила народный депутат Валерия Заружко, выступая на форуме "Промышленная политика и ГМК: мировой опыт для Украины", сообщает РБК-Украина.

"Сегодня ситуация очень сложная, запутанная. Экологический налог взимается, а куда он идет – никто не контролирует. По сути государство на этом зарабатывает. А на самом деле налог должен работать на людей, обеспечивая их более чистой окружающей средой и давая возможность предприятиям использовать эти финансовые ресурсы для экологической модернизации", – сказала она.

По словам Заружко, за 2015-2017 годы поступления от экологического налога выросли с 1,1 млрд до 1,7 млрд грн., при этом расходы госбюджета на экологию в 2015-2018 годах сократились на 40%, до 330 млн грн.

Нардеп подчеркнула, что в рамках евроинтеграции Украина взяла на себя ряд экологических обязательств.

"Европейские требования совершенно другие, поэтому необходимо иначе подходить к экологической политике наших крупных игроков, которые загрязняют окружающую среду устаревшим оборудованием, что для Европы неприемлемо. Сегодня нужно говорить о стимулировании самого производителя переходить на более экологические методы производства", – считает она.

По мнению Заружко, поступления от экологического налога должны распределяться между местными бюджетами и предприятиями, которые за счет этих средств будут реализовать программы экологической модернизации.