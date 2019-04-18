Держава повинна забезпечити цільове використання екоподатку, - нардеп

Фото: Валерія Заружко (УНІАН)

Екоподаток повинен працювати на людей, забезпечуючи їх чистішим навколишнім середовищем, зазначила депутат

Держава повинна забезпечити цільове використання екологічного податку. Про це заявила народний депутат Валерія Заружко, виступаючи на форумі "Промислова політика і ГМК: світовий досвід для України", повідомляє РБК-Україна.

"Сьогодні ситуація дуже складна, заплутана. Екологічний податок стягується, а куди він іде – ніхто не контролює. По суті держава на цьому заробляє. А насправді податок повинен працювати на людей, забезпечуючи їх більш чистим навколишнім середовищем і даючи можливість підприємствам використовувати ці фінансові ресурси для екологічної модернізації", – сказала вона.

За словами Заружко, за 2015-2017 роки надходження від екологічного податку зросли з 1,1 млрд до 1,7 млрд грн., при цьому витрати держбюджету на екологію в 2015-2018 роках скоротилися на 40%, до 330 млн грн.

Нардеп підкреслила, що в рамках євроінтеграції Україна взяла на себе низку екологічних зобов'язань.

"Європейські вимоги зовсім інші, тому необхідно інакше підходити до екологічної політики наших великих гравців, які забруднюють навколишнє середовище застарілим обладнанням, що для Європи неприйнятно. Сьогодні потрібно говорити про стимулювання самого виробника переходити на більш екологічні методи виробництва", – вважає вона.

На думку Заружко, надходження від екологічного податку повинні розподілятися між місцевими бюджетами та підприємствами, які за рахунок цих коштів будуть реалізувати програми екологічної модернізації.