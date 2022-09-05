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Государство делает беспрецедентно большие шаги для поддержки бизнеса в Украине, - Крот

Фото: предприниматель Олег Крот (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Сегодня государство впервые в истории пытается создавать для украинского бизнеса комфортные условия, и если эта тенденция сохранится, проблем с иностранными инвестициями у нас точно не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управляющего партнера холдинга TECHIIA Олега Крота.

"На самом деле, беспрецедентно большие шаги государство сейчас делает для того, чтобы бизнес был обеспечен и поддержкой государства и наименьшее давление испытывал на себе. И это дает свои плюсы. Это дает понять нашим иностранным партнерам, что сам подход к тому, как будет вестись бизнес в Украине дальше - он меняется. И это приведет к очень хорошим последствиям по окончанию войны", - рассказал он.

По мнению ІТ-предпринимателя, изменение подхода к ведению бизнеса в нашем государстве будет стимулировать приток инвестиций в Украину.

"Если мы сейчас дадим понять, что мы действительно меняемся, то проблем в инвестициях, проблем в том, чтобы привлечь какие-то средства на проекты в Украине, не будет как после войны, так и, скорее всего, даже и в нынешней ситуации", - сказал он.

Как известно, Олег Крот выделил на поддержку украинской армии около 60 миллионов долларов.

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