UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Государственный терроризм". В Польше назвали ситуацию на границе "тихой местью Лукашенко"

Автор: Иванна Шовкун

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ситуация на польско-белорусской границе является не миграционным, а политическим кризисом. По его словам, он спровоцирован Лукашенко для дестабилизации ситуации в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

"События последних дней - это испытание для Польши и для Европы, и мы осознаем, что риски могут возрасти, что ситуация может ухудшится, что нам, возможно, придется иметь дело с все новыми методами провокации со стороны Лукашенко", - сказал глава польского правительства.

Он уверен, что ситуация на границе Польши и Беларуси является проявлением государственного терроризма.

"Это также "тихая месть" Александра Лукашенко за поддержку демократических выборов населения в Беларуси в августе прошлого года", - подчеркнул Моравецкий.

Напомним, в Германии хотят привлечь Украину к решению мигрантского кризиса на польской границе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша