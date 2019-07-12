ПриватБанк отчитался о рекордной прибыли

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Только на комиссиях с клиентов банк заработал 8,5 млрд грн

Чистая прибыль национализированного "ПриватБанка" в первом полугодии 2019 года составила 18,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается в сообщении, показатель чистой прибыли является рекордным показателем за всю историю банка и в 2,6 раза превышает прибыль по итогам первых шести месяцев прошлого года.

По данным пресс-службы, чистый процентный доход банка в первом полугодии 2019 года составил 9,8 млрд грн, чистый комиссионный доход - 8,5 млрд грн. С начала года прирост кредитного портфеля малого и среднего бизнеса составил 1,5 млрд грн, рост кредитного портфеля физлиц - 4,1 млрд грн. Суммарный прирост средств клиентов за первые 6 месяцев 2019 года составил 7,7 млрд грн -до 219 млрд грн.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Чистый убыток банка в 2016 году составил 176,64 млрд грн, в 2017 году - 23,99 млрд грн. В 2018 году "ПриватБанк" впервые после национализации получил чистую прибыль - 12,52 млрд грн. Банк перечислил в госбюджет 90% прибыли за прошлый год - 11,5 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, комиссионные доходы национализированного "Приватбанка" за 2018 год составили 19,59 млрд грн, что на 49% больше, чем годом ранее. Количество активных розничных клиентов банка за год увеличилось на 9,5% до 14,9 млн человек. Общая сумма комиссий в розничном бизнесе составляет 10,7 млрд грн, что на 19% больше, чем годом ранее. Таким образом, активный клиент "ПриватБанка" в среднем заплатил за прошлый год 720 грн комиссий.