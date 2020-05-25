Державний ПриватБанк різко знизив кредитні ставки

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Банк оголосив про зниження кредитних ставок для малого бізнесу на чверть

Державний "ПриватБанк" з 25 травня знижує ставки за всіма кредитними програмами фінансування юридичних осіб і підприємців. Нові умови фінансування підприємців будуть діяти до кінця 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Як відзначили в прес-службі, зниження кредитних ставок поширюється не тільки на нові, але й на всі діючі кредитні угоди з бізнес-клієнтами. Нові умови фінансування впроваджуються автоматично, для кредитування за зниженими ставками підприємцям не потрібно заповнювати будь-які заяви або відвідувати відділення банку.

Зниження вартості кредитних ресурсів торкнеться клієнтів всіх програм для малого бізнесу, в тому числі програм лізингу та фінансування оборотних коштів, за винятком клієнтів, яким запроваджено кредитні канікули/реструктуризації боргу, або які мають або будуть мати прострочену заборгованість.

Нагадаємо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в квітні 2020 року в національній валюті становили 37,9% річних, що на 0,6 в. п. вище, ніж у березні (37,3%).

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України затвердив річний звіт і розподілив чистий прибуток державного ПриватБанку за 2019 рік.

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Автор: Олександр Білоус