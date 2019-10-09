Государственный ПриватБанк получил рекордную прибыль

Чистая прибыль национализированного "ПриватБанка" за 9 месяцев 2019 года составила 27,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отметили в пресс-службе, это является новым абсолютным рекордом для банка и всей банковской системы Украины.

По данным пресс-службы, чистый комиссионный доход банка за 9 месяцев 2019 составляет 13,3 грн, чистый процентный доход составляет 14,7 грн.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Чистый убыток банка в 2016 году составил 176,64 млрд грн, в 2017 году - 23,99 млрд грн. В 2018 году "ПриватБанк" впервые после национализации получил чистую прибыль - 12,52 млрд грн. Банк перечислил в госбюджет 90% прибыли за прошлый год - 11,5 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, комиссионные доходы национализированного "Приватбанка" за 2018 год составили 19,59 млрд грн, что на 49% больше, чем годом ранее. Количество активных розничных клиентов банка за год увеличилось на 9,5% до 14,9 млн человек. Общая сумма комиссий в розничном бизнесе составляет 10,7 млрд грн, что на 19% больше, чем годом ранее. Таким образом, активный клиент "ПриватБанка" в среднем заплатил за прошлый год 720 грн комиссий.