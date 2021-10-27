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На державних ТЕС закінчилося вугілля: Україна відновлює імпорт електроенергії з Білорусі

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Київ, Середа 27 жовтня 2021 18:41
На державних ТЕС закінчилося вугілля: Україна відновлює імпорт електроенергії з Білорусі Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

З 1 листопада Україна відновить імпорт електричної енергії з Білорусі через дефіцит вугілля на державних ТЕС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на підсумки аукціону "Укренерго" на право імпортувати електроенергію в листопаді, на якому відповідні потужності викупила державна компанія "Енергоатом".

"Укренерго" на право імпортувати електроенергію в листопаді, на якому відповідні потужності викупила державна компанія "Енергоатом".

НАЕК "Енергоатом" викупив перетин для імпорту з Білорусі в листопаді потужністю 885 з 900 доступних МВТ. Ще 15 МВт придбало ТОВ "Електро Ком'юніті".

Нагадаємо, починаючи з серпня, всі державні ТЕС працюють на мінімально допустимому рівні. З 23 державних блоків працює лише 3. Приватні компанії зазнають навантаження 27-29 блоками щодня.

Дефіцит вугілля виник улітку 2021 року через аномально низькі ціни на електроенергію, які не дозволяли ТЕС купувати вугілля.

У серпні ситуація стабілізувалася та приватні ТЕС почали імпортувати вугілля. Державні ТЕС імпорту не здійснювали.

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