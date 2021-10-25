Державні ТЕС почали спалювати газ за браком вугілля, - Волинець

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата, голови Незалежної профспілки гірників Михайла Волинця.

За даними Міністерства енергетики, станом на 23 жовтня, на Трипільській ТЕС знаходилося 16,9 тис. тонн антрацитового вугілля (7 днів роботи) і 29,3 тис. тонн газового (13 днів роботи). Дефіцит вугілля на станції відносно графіку Міненерго складає понад 160 тис. тонн.

Нагадаємо, 22 жовтня роботу зупинила Слов’янська ТЕС компанії "Донбасенерго" нардепа Максима Єфімова через брак вугілля.

На минулому тижні компанія ДТЕК Ріната Ахметова почала екстрені поставки вугілля на Слов'янську ТЕС "Донбасенерго" і державні ТЕС "Центренерго" для недопущення їх зупинки. Було відвантажено близько близько 50 тис. тонн.

На державних ТЕС "Центренерго" найбільш критична ситуація з вугіллям. Протягом останнього місяця кожен другий блок державних ТЕС не працює через відсутність вугілля.