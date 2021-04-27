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Государственного подрядчика "влетки" в Днепре обвинили в срыве работ на объекте

Новина українською → Днепр, Вторник 27 апреля 2021 21:18
Государственного подрядчика "влетки" в Днепре обвинили в срыве работ на объекте Фото: аэропорт в Днепре (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

На протяжении нескольких месяцев после завершения тендера по выбору подрядчика на строительство взлетно-посадочной полосы для международного аэропорта "Днепр" работы на объекте так и не начались.

Об этом сообщает местный "Информатор".

Как известно, строительство аэропорта разделено на две части в рамках государственно-частного партнерства.

Взлетно-посадочную полосу, которая принадлежит государству в качестве стратегического объекта, финансирует госбюджет, подрядчиком является "Альтис-Констракшн".

Другая часть будущего аэропорта - пассажирский терминал аэровокзального комплекса - строит группа DCH за деньги частного инвестора проекта Александра Ярославского.

На частной половине инвестор уже провел временные сети энергоснабжения, установил офис и подсобные помещения, обустроил временные дороги и сделал заказ на изготовление свай.

В то же время, как отмечает "Информатор", государство уже сорвало все сроки реализации своей части проекта по строительству нового аэропорта в Днепре, который обещали ввести в эксплуатацию к 2023 году.

"Первый тендер на рекультивацию на 1,3 млн грн в середине апреля отменили. После этого объявили второй конкурс, по которому аукцион должен пройти 29 апреля, а работу должны сдать 30 апреля. Судя по всему, победитель уже известен и под него просто проводят торги", - отмечает издание.

Напомним, ранее сообщалось, что стоимость строительства аэродромного комплекса в Днепре может подорожать минимум на треть.

Кромп того, из-за заниженной цены работ победителем аукциона - компанией "Альтис-Констракшн" - проект рискует завершиться значительно позже заявленных сроков.

Так, экспертный отчет проекта определил стоимость работ в аэропорту Днепра не менее 6,25 млрд грн. Компания в ходе торгов снизила цену строительства на 30% с 5,69 млрд грн до 3,95 млрд грн.

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