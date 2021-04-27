Державного підрядника злітної смуги у Дніпрі звинуватили у зриві робіт на об'єкті
Протягом декількох місяців після завершення тендеру з вибору підрядника на будівництво злітно-посадкової смуги для міжнародного аеропорту "Дніпро" роботи на об'єкті так і не почалися.
Як відомо, будівництво аеропорту розділене на дві частини в рамках державно-приватного партнерства.
Злітно-посадкову смугу, яка належить державі в якості стратегічного об'єкта, фінансує держбюджет, підрядником є "Альтіс-Констракшн".
Інша частина майбутнього аеропорту - пасажирський термінал аеровокзального комплексу - будує група DCH за гроші приватного інвестора проекту Олександра Ярославського.
На приватній половині інвестор вже провів тимчасові мережі енергопостачання, встановив офіс і підсобні приміщення, облаштував тимчасові дороги і зробив замовлення на виготовлення паль.
Водночас як зазначає "Інформатор", держава вже зірвала всі терміни реалізації своєї частини проекту з будівництва нового аеропорту в Дніпрі, який обіцяли ввести в експлуатацію до 2023 року.
"Перший тендер на рекультивацію на 1,3 млн грн в середині квітня скасували. Після цього оголосили другий конкурс, за яким аукціон повинен пройти 29 квітня, а роботу повинні здати 30 квітня. Судячи з усього, переможець вже відомий і під нього просто проводять торги", - зазначає видання.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вартість будівництва аеродромного комплексу в Дніпрі може подорожчати мінімум на третину.
Крім того, через занижену ціну робіт переможцем аукціону - компанією "Альтіс-Констракшн" - проект ризикує завершитися значно пізніше заявлених термінів.
Так, експертний звіт проекту визначив вартість робіт в аеропорту Дніпра не менше 6,25 млрд грн. Компанія в ході торгів знизила ціну будівництва на 30% з 5,69 млрд грн до 3,95 млрд грн.