Державного підрядника злітної смуги у Дніпрі звинуватили у зриві робіт на об'єкті

Протягом декількох місяців після завершення тендеру з вибору підрядника на будівництво злітно-посадкової смуги для міжнародного аеропорту "Дніпро" роботи на об'єкті так і не почалися.

Як відомо, будівництво аеропорту розділене на дві частини в рамках державно-приватного партнерства.

Злітно-посадкову смугу, яка належить державі в якості стратегічного об'єкта, фінансує держбюджет, підрядником є "Альтіс-Констракшн".

Інша частина майбутнього аеропорту - пасажирський термінал аеровокзального комплексу - будує група DCH за гроші приватного інвестора проекту Олександра Ярославського.

На приватній половині інвестор вже провів тимчасові мережі енергопостачання, встановив офіс і підсобні приміщення, облаштував тимчасові дороги і зробив замовлення на виготовлення паль.

Водночас як зазначає "Інформатор", держава вже зірвала всі терміни реалізації своєї частини проекту з будівництва нового аеропорту в Дніпрі, який обіцяли ввести в експлуатацію до 2023 року.

"Перший тендер на рекультивацію на 1,3 млн грн в середині квітня скасували. Після цього оголосили другий конкурс, за яким аукціон повинен пройти 29 квітня, а роботу повинні здати 30 квітня. Судячи з усього, переможець вже відомий і під нього просто проводять торги", - зазначає видання.