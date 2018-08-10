ГП "Укрспирт" стал членом в британской Ассоциации торговцев вином и спиртом (WSTA)

Государственное предприятие «Укрспирт» получило членство в авторитетной британской Ассоциации торговцев вином и спиртом (WSTA). Об этом правление Ассоциации сообщило письмом ГП «Укрспирт», также на сайте ассоциации появилась информация про украинского производителя спирта, сообщает пресс-служба украинского предприятия.

Переговоры о приобретении членства прошли в мае 2018 г. на Международной выставке вина и виноделия London Wine Fair 2018.

Ассоциация торговцев вином и спиртом (WSTA) объединяет более 300 компаний, которые производят, импортируют, экспортируют, транспортируют и продают вина и алкогольные напитки в Соединенном Королевстве.

Членами WSTA есть большие и розничные торговцы, владельцы брендов и оптовики, специалисты по производству вина и спирта, компании по логистике и разлива.

"Это значительный шаг для продвижения интересов государственной монополии по производству спирта в Великобритании, налаживания деловых контактов и поиска новых рынков сбыта для отечественной продукции", - отмечают в "Укрспирте".

В первом полугодии 2018 года ГП «Укрспирт» экспортировало 424,29 тыс. технического спирта.

С декабря 2017 года предприятие производит водку собственной торговой марки на Луцком МПД которая экспортируется в Германию.