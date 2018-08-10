ДП "Укрспирт" став членом у британський Асоціації торгівців вином та спиртом (WSTA)

Державне підприємство «Укрспирт» отримало членство у авторитетній британський Асоціації торгівців вином та спиртом (WSTA). Про це правління Асоціації повідомило листом ДП «Укрспирт», також на сайті асоціації з’явилася інформація про українського виробника спирту, повідомляє прес-служба українського підприємства.

Перемовини про набуття членства пройшли у травні 2018 р. на Міжнародній виставці вина і виноробства London Wine Fair 2018.

Асоціація торгівців вином та спиртом (WSTA) об’єднує понад 300 компаній, що виробляють, імпортують, експортують, транспортують та продають вина та алкогольні напої в Об'єднаному Королівстві.

Членами WSTA є велики та роздрібні торговці, власники брендів та оптовики, спеціалісти з виробництва вина та спирту, компаніі з логістики та розливу.

"Це значний крок для просування інтересів державної монополії з виробництва спирту у Великій Британії, налагодження ділових контактів та пошуку нових ринків збуту для вітчизняної продукції", - наголошують в "Укрспирті".

У першому півріччі 2018 року ДП «Укрспирт» експортувало 424,29 тис. дал технічного спирту.

З грудня 2017 року підприємство виробляє горілку власної торгової марки на Луцькому МПД яка експортується до Німеччини.