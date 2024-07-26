Гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку немає, - Міноборони

Наразі гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку немає. Причиною цьому є велика кількість людей, які оновили свої військово-облікові дані.

Про це розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю New Voice .

"Але ситуація на війні залежить від багатьох чинників і це може змінюватися. Наразі ми не бачимо такої необхідності", - водночас зауважив він.

За словами речника, нині кількість тих, хто оновив свої військово-облікові дані, значно перевищує потреби війська на тепер. Як зазначив Лазуткін, станом на зараз, гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку немає.

Мобілізація в Україні та оновлення даних

Нагадаємо, в Україні діє військовий стан та мобілізація. У зв'язку з цим, згідно з новим законом, який набув чинності з 18 травня, всі військовозобов'язані повинні були до 16 липня оновити свої облікові дані.

Пройти процедуру оновлення даних можна було, (потрібно і зараз) пройти у ТЦК та СП, через додаток "Резерв+" або через ЦНАП.

Варто зауважити, що оновлення даних для військовозобов'язаних в Україні не означає автоматичну мобілізацію, як і накладання автоматичного штрафу.

Нещодавно ми розповідали, чи можуть призвати на службу виключених і знятих з обліку.

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