В Гостомельскую общину передали продукты первой необходимости, - Фонд Ахметова

Фонд Рината Ахметова передал для жителей Гостомельской общины очередную партию гуманитарной помощи. Это почти тысяча наборов с продуктами первой необходимости.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В состав наборов вошли: макаронные изделия, сгущенное молоко, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

Всего фонд направил для жителей Киевской области более 17,5 тысяч наборов с продуктами. Всего продуктовые наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.