ua en ru
Сб, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Гостомелі знайшли гранату на дитячому майданчику (фото)

Гостомель, Субота 17 серпня 2024 17:21
UA EN RU
В Гостомелі знайшли гранату на дитячому майданчику (фото) Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На дитячому майданчику Гостомеля знайшли гранату. Рятувальники вже ліквідували небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

За даними рятувальників, сьогодні, 17 серпня, неподалік від одного з дитячих майданчиків селища Гостомель сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили ручну гранату Ф-1.

"Дітям неймовірно пощастило, що уважні батьки вчасно помітили, як діти вирішили взяти її до рук. Після чого дорослі відвели дітей на безпечну відстань та викликали саперів, тим самим запобігли можливій трагедії", - наголосили в ДСНС.

Рятувальники нагадали першочергові дії для тих, хто знайшов підозрілий предмет:

  • Не підходь!
  • Не чіпай!
  • Телефонуй 101!

Нагадаємо, що це не вперше, коли цивільні українці натикаються на вибухові предмети. Раніше цього року поблизу навчального закладу в Кривому Розі знайшли вибуховий пристрій.

До того у Харкові знешкодили розтяжку, яку знайшли у водостоці на окружній дорозі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС
NEWS
Гендиректора "Охматдиту" відсторонили від виконання обов'язків
Гендиректора "Охматдиту" відсторонили від виконання обов'язків
DAILY
Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку