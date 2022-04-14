UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Гостомеле усилили комендантский час: продлится до 20 апреля

Комендантский час в Гостомеле (t.me.UA_National_Police)
Автор: Татьяна Самарук

В населенных пунктах Гостомельского поселкового совета Киевской области вводят усиленный комендантский час. В частности, она продлится с 18:00 14 апреля до 06:00 20 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Александра Павлюка.

Также на территории Ивановской поселкового совета комендантский час длится с 20:00 до 06:00 ежедневно с 13 по 18 апреля. В Ирпене ранее введенный комендантский час длится до 09:00 15 апреля.

Кроме того, в остальной Киевской области комендантский час действует с 21:00 до 06:00.

Как известно, в настоящее время действует запрет на заезд до населенного пункта, пребывания на улице и в других общественных местах без спецпропусков.

Ранее мы сообщали, что в Гостомеле пропавшими считаются более 400 человек.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 50-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ГостомельКиевская областьВторжение России в Украину