В Гостомеле усилили комендантский час: продлится до 20 апреля

В населенных пунктах Гостомельского поселкового совета Киевской области вводят усиленный комендантский час. В частности, она продлится с 18:00 14 апреля до 06:00 20 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Александра Павлюка.
Также на территории Ивановской поселкового совета комендантский час длится с 20:00 до 06:00 ежедневно с 13 по 18 апреля. В Ирпене ранее введенный комендантский час длится до 09:00 15 апреля.
Кроме того, в остальной Киевской области комендантский час действует с 21:00 до 06:00.
Как известно, в настоящее время действует запрет на заезд до населенного пункта, пребывания на улице и в других общественных местах без спецпропусков.
Ранее мы сообщали, что в Гостомеле пропавшими считаются более 400 человек.
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