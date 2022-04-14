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У Гостомелі посилили комендантську годину: триватиме до 20 квітня

Комендантська година в Гостомелі (t.me.UA_National_Police)
Автор: Тетяна Самарук

У населених пунктах Гостомельської селищної ради Київської області запроваджують посилену комендантську годину. Зокрема, вона триватиме з 18:00 14 квітня до 06:00 20 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Олександра Павлюка.

Також на території Іванківської селищної ради комендантська година триває з 20:00 до 06:00 щодня з 13 по 18 квітня. В Ірпені раніше запроваджена комендантська година триває до 09:00 15 квітня.

Окрім того, у решті Київської області комендантська година діє з 21:00 до 06:00.

Як відомо, у цей час діє заборона на заїзд до населеного пункту, перебування на вулиці та в інших громадських місцях без спецперепусток.

Раніше ми повідомляли, що у Гостомелі зниклими вважаються понад 400 осіб.

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