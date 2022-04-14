У Гостомелі посилили комендантську годину: триватиме до 20 квітня

У населених пунктах Гостомельської селищної ради Київської області запроваджують посилену комендантську годину. Зокрема, вона триватиме з 18:00 14 квітня до 06:00 20 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Олександра Павлюка.
Також на території Іванківської селищної ради комендантська година триває з 20:00 до 06:00 щодня з 13 по 18 квітня. В Ірпені раніше запроваджена комендантська година триває до 09:00 15 квітня.
Окрім того, у решті Київської області комендантська година діє з 21:00 до 06:00.
Як відомо, у цей час діє заборона на заїзд до населеного пункту, перебування на вулиці та в інших громадських місцях без спецперепусток.
Раніше ми повідомляли, що у Гостомелі зниклими вважаються понад 400 осіб.
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