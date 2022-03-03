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В Гостомеле подключили подстанцию для восстановления света 10 тысяч абонентов

Автор: Артем Горовенко

"ДТЭК Киевские региональные электросети" возобновил работу подстанции "Гостомель", обесточенной из-за боевых действий и ждущих разрешения от ВСУ для полного восстановления электроснабжения 10 000 абонентов в Буче и Гостомеле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"ДТЭК Киевские региональные электросети возобновил работу подстанции "Гостомель", которая была обесточена из-за боевых действий. Сейчас ремонтные бригады ждут разрешения от территориальной обороны на проведение работ на линиях подстанции, чтобы вернуть свет для десяти тысяч клиентов", - сообщили в компании.

Сейчас для возобновления подачи света клиентам необходимо еще отремонтировать телемеханизацию линий, отходящих от подстанции и питающих дома. Сейчас в районе Гостомеля продолжаются активные боевые действия.

"Как только ремонтные бригады получат разрешение на выполнение работ от территориальной обороны - оперативно вернут свет в дома клиентов", - отметили в компании.

Электромонтеры ДТЭК вместе с врачами, волонтерами, поставщиками самых необходимых продуктов и лекарств, делают все от них зависящее, чтобы поддержать страну в сложных условиях.

"Тридцать аварийных бригад непрерывно работают уже семь суток, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов в Киевской области, пострадавших из-за боевых действий. Работники имеют специальные инструкции по работе в кризисных ситуациях и выезжают на восстановление электросетей только получают разрешение Вооруженных сил Украины и Территориальной обороны на проведение работ на территории боевых действий", - подчеркнули в компании.

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Киевская областьЭлектроэнергия