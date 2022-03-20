Гостомель та Ірпінь - ідуть бої, під Бучею ворог окопався: яка ситуація в Київській області
Станом на 20 березня в Гостомелі та Ірпені точаться бої, при цьому контрольований Макарів піддається обстрілу ворога. Під Бучею ворог окопався.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього голову Київської ОДА Олексія Кулебу в Telegram.
Білоцерківський район
- Ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно, без обстрілів.
Бориспільський район
- Ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно, без обстрілів.
Бучаський район
- Макарівка під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом ворога.
- Ірпінь, Буча, Гостомель, Мощун - також під обстрілами
- У Бородянській, Дмитрівській Бучанській та Гостомельській громадах - переміщення ворога. Інфраструктура зруйнована.
- Бучанська та Немішаєвська громади - ворог окопався
- Гостомель та Ірпінь - ідуть бої.
Броварський район
- На території Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської - ворожа техніка.
Вишгородський район
- Ворог градами обстріляв с.Нові Петрівці.
- В Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа.
- Славутич повністю ізольований.
Обухівський район
- Ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно, без обстрілів.
Фастівський район
- Ситуація контрольована. Громада приймає біженців. Лікарні приймають поранених.
Нагадаємо, 19 березня, російські війська завдали авіаударів по селищах Бучанського району Київської області. Зокрема, по інфраструктурі між селищем Пісківки та селом Мигалки.
Раніше повідомлялося, що російські війська вперше обстріляли Київ з новітнього озброєння. Зокрема, снаряди опускалися на парашутах.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.