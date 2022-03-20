ru ua
Пн, 21 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Гостомель та Ірпінь - ідуть бої, під Бучею ворог окопався: яка ситуація в Київській області

Новость на русском →
Київська область, Неділя 20 березня 2022 13:57
Гостомель та Ірпінь - ідуть бої, під Бучею ворог окопався: яка ситуація в Київській області Фото: 20 березня в Гостомелі та Ірпені точаться бої (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на 20 березня в Гостомелі та Ірпені точаться бої, при цьому контрольований Макарів піддається обстрілу ворога. Під Бучею ворог окопався.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього голову Київської ОДА Олексія Кулебу в Telegram.

Білоцерківський район

  • Ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно, без обстрілів.

Бориспільський район

  • Ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно, без обстрілів.

Бучаський район

  • Макарівка під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом ворога.
  • Ірпінь, Буча, Гостомель, Мощун - також під обстрілами
  • У Бородянській, Дмитрівській Бучанській та Гостомельській громадах - переміщення ворога. Інфраструктура зруйнована.
  • Бучанська та Немішаєвська громади - ворог окопався
  • Гостомель та Ірпінь - ідуть бої.

Броварський район

  • На території Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської - ворожа техніка.

Вишгородський район

  • Ворог градами обстріляв с.Нові Петрівці.
  • В Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа.
  • Славутич повністю ізольований.

Обухівський район

  • Ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно, без обстрілів.

Фастівський район

  • Ситуація контрольована. Громада приймає біженців. Лікарні приймають поранених.

Нагадаємо, 19 березня, російські війська завдали авіаударів по селищах Бучанського району Київської області. Зокрема, по інфраструктурі між селищем Пісківки та селом Мигалки.

Раніше повідомлялося, що російські війська вперше обстріляли Київ з новітнього озброєння. Зокрема, снаряди опускалися на парашутах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Буча Гостомель Київська область Ирпень Війна Росії проти України
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні