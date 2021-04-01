Таможня будет проверять своих сотрудников на детекторе лжи

Глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин заявил, что сотрудников будут проверять на детекторе лжи. Для этого в ведомстве планируют создать собственную службу детекторного контроля.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Дом".

По словам главы ведомства, общая численность работников таможенной службы составляет около 12 тысяч человек по всей стране. Сейчас происходит переаттестация и перевод на новую систему контрактной работы, которая и предусматривает, в том числе проверку на детекторе.

"В центральном аппарате переведено около 500 человек. Я думаю, что за неделю-две начнется тестирование и перевод в новую структуру на контрактной основе работников региональных подразделений. Мы планируем, что этот процесс закончится к середине апреля", - поведал он.

Рябикин добавил, что в Гостаможслужбе готовят меморандум о сотрудничестве с Национальным антикоррупционным бюро.

"Мы находимся в состоянии подготовки меморандума с НАБУ, которое входит в процесс детекторного контроля работников таможенной службы и в течение года дает нам методологическую помощь... уже через год мы должны создать собственную службу детекторного контроля", - рассказал глава Гостаможслужбы.