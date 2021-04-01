ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Таможня будет проверять своих сотрудников на детекторе лжи

Новина українською → Украина, Четверг 01 апреля 2021 10:50
Таможня будет проверять своих сотрудников на детекторе лжи Фото: сотрудников таможни хотят проверять на детекторе лжи (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин заявил, что сотрудников будут проверять на детекторе лжи. Для этого в ведомстве планируют создать собственную службу детекторного контроля.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Дом".

По словам главы ведомства, общая численность работников таможенной службы составляет около 12 тысяч человек по всей стране. Сейчас происходит переаттестация и перевод на новую систему контрактной работы, которая и предусматривает, в том числе проверку на детекторе.

"В центральном аппарате переведено около 500 человек. Я думаю, что за неделю-две начнется тестирование и перевод в новую структуру на контрактной основе работников региональных подразделений. Мы планируем, что этот процесс закончится к середине апреля", - поведал он.

Рябикин добавил, что в Гостаможслужбе готовят меморандум о сотрудничестве с Национальным антикоррупционным бюро.

"Мы находимся в состоянии подготовки меморандума с НАБУ, которое входит в процесс детекторного контроля работников таможенной службы и в течение года дает нам методологическую помощь... уже через год мы должны создать собственную службу детекторного контроля", - рассказал глава Гостаможслужбы.

Напомним, в ноябре 2020 года Кабинет министров назначил Павла Рябикина на должность главы Государственной таможенной службы.

Так, в апреле КМУ уволил Максима Нефьодова с должности главы Государственной таможенной службы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Государственная таможенная служба Павел Рябикин
NEWS
В Украине начинается весенний призыв в армию
В Украине начинается весенний призыв в армию
DAILY
Кира Рудык: "Голос" был бы неудобным коалициантом для "Слуги народа"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кира Рудык: "Голос" был бы неудобным коалициантом для "Слуги народа"