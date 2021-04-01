ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Митниця буде перевіряти своїх співробітників на детекторі брехні

Новость на русском → Україна, Четвер 01 квітня 2021 10:50
Митниця буде перевіряти своїх співробітників на детекторі брехні Фото: співробітників митниці хочуть перевіряти на детекторі брехні (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Глава Державної митної служби Павло Рябікін заявив, що співробітників перевірятимуть на детекторі брехні. Для цього у відомстві планують створити власну службу детекторного контролю.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Дім".

За словами глави відомства, загальна чисельність працівників митної служби складає близько 12 тисяч осіб по всій країні. Зараз відбувається переатестація і перехід на нову систему контрактної роботи, яка і передбачає у тому числі перевірку на детекторі.

"У центральному апараті переведено близько 500 осіб. Я думаю, що за тиждень-два почнеться тестування і перехід у нову структуру на контрактній основі працівників регіональних підрозділів. Ми плануємо, що цей процес закінчиться до середини квітня", - повідав він.

Рябікін додав, що в Держмитслужбі готують меморандум про співпрацю з Національним антикорупційним бюро.

"Ми знаходимося у стані підготовки меморандуму з НАБУ, яке входить у процес детекторного контролю працівників митної служби і протягом року дає нам методологічну допомогу... вже через рік ми повинні створити власну службу детекторного контролю", - розповів глава Держмитслужби.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року Кабінет міністрів призначив Павла Рябікіна на посаду голови Державної митної служби.

Так, у квітні КМУ звільнив Максима Нефьодова з посади голови Державної митної служби.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Государственная таможенная служба Павло Рябікін
NEWS
В Україні розпочинається весняний призов в армію
В Україні розпочинається весняний призов в армію
DAILY
Кіра Рудик: "Голос" був би незручним коаліціантом для "Слуги народу"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Кіра Рудик: "Голос" був би незручним коаліціантом для "Слуги народу"