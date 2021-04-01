Митниця буде перевіряти своїх співробітників на детекторі брехні

Глава Державної митної служби Павло Рябікін заявив, що співробітників перевірятимуть на детекторі брехні. Для цього у відомстві планують створити власну службу детекторного контролю.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Дім".

За словами глави відомства, загальна чисельність працівників митної служби складає близько 12 тисяч осіб по всій країні. Зараз відбувається переатестація і перехід на нову систему контрактної роботи, яка і передбачає у тому числі перевірку на детекторі.

"У центральному апараті переведено близько 500 осіб. Я думаю, що за тиждень-два почнеться тестування і перехід у нову структуру на контрактній основі працівників регіональних підрозділів. Ми плануємо, що цей процес закінчиться до середини квітня", - повідав він.

Рябікін додав, що в Держмитслужбі готують меморандум про співпрацю з Національним антикорупційним бюро.

"Ми знаходимося у стані підготовки меморандуму з НАБУ, яке входить у процес детекторного контролю працівників митної служби і протягом року дає нам методологічну допомогу... вже через рік ми повинні створити власну службу детекторного контролю", - розповів глава Держмитслужби.