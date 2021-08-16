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Держстат зафіксував зростання економіки України на тлі обвалу минулого року

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Україна, Понеділок 16 серпня 2021 15:34
Держстат зафіксував зростання економіки України на тлі обвалу минулого року Фото: Економіка України відновлюється після падання п'ять кварталів поспіль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба оприлюднила першу оцінку зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в II кварталі 2021 року. ВВП зріс на 5,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату.

Зростання зафіксовано на тлі обвалу 2020 року, коли економіка впала на 11,2%.

Держстат зафіксував зростання економіки України на тлі обвалу минулого року

У той же час, в порівнянні з I кварталом 2021 року падіння ВВП склало 0,8%.

Таким чином, економіка України почала відновлюватися після п'яти кварталів поспіль. Скорочення реального ВВП почалося в I кварталі 2020 року і склало 1,2%, В II кварталі було зафіксовано падіння на 11,2%, в III кварталі - на 3,5%, IV кварталі - на 0,5%.

Раніше Державна служба статистики оприлюднила оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році. Економіка скоротилася на 4,0%, що дещо краще урядового прогнозу (4,8%).

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на 2022 рік з 4,3% до 3,8%.

У той же час альтернативний сценарій розвитку економіки України від Кабміну передбачає уповільнення зростання і вихід на допандемічний рівень тільки в кінці 2023 року.

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