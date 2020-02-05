Госстат впервые назвал долю женщин среди руководителей

Государственная служба статистики впервые рассчитала долю женщин среди руководителей юридических лиц в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, по состоянию на 1 января 2020 года среди 1 350 627 юридических лиц в 28,93% руководителями были женщины.

В то же время в 93 952 органах государственной власти доля женщин-руководителей составила 63,70%. Среди них в 9613 государственных организациях 38,16% были женщинами, а в 59103 коммунальных организациях - в 76,96%.

Также высокая доля женщин-руководителей в 28486 профсоюзах - 61,47%, и 32700 объединениях совладельцев многоквартирного дома - 52,70%.

Среди руководителей 26347 религиозных организаций женщинами были 4,57%.

Также низкая доля женщин в 185 концернах - 7,03%, 554 корпорациях - 12,45% и 79 консорциумах - 20,25%.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, большинство украинцев (от 56% до 68%) считают, что в сферах общественной жизни мужчины и женщины имеют равные права для самореализации.