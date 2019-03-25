Госстат посчитал количество забастовок в Украине

Государственная служба статистики обнародовала данные о забастовках и их последствия в Украине по отдельным видам экономической деятельности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, за весь 2018 год в Украине не было зафиксировано ни одной забастовки.

В то же время в 2017 году в Украине произошли забастовки на 23 промышленных предприятиях, в которых приняли участие 2,1 тысячи человек. Количество неотработанных часов в среднем на одного бастующего составило 66 часов.

Забастовки и их последствия, по отдельным видам экономической деятельности:

Данные: ukrstat.gov.ua

Напомним, в декабре 2018 года в акциях социального протеста были готовы участвовать 44% взрослых жителей Украины. По данным КМИС, уровень готовности к участию в акциях социального протеста сначала вырос с 43% в декабре 2014 года до 49% в декабре 2016 года, а затем снизился до 40% в декабре 2017 года.

В то же время лишь от 3% до 4% респондентов отмечали, что готовы взять участие в таких акциях, как бойкот, несанкционированные митинги и демонстрации, угроза забастовкой, забастовка, пикетирование государственных учреждений.