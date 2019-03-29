Госстат определил самые богатые регионы Украины

Средний валовой региональный продукт в Украине в 2017 году в расчете на одного человека составляет 70,2 тыс грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, реальный ВВП на одного человека за 2017 год вырос на 2,9%. Номинальный ВВП в фактических ценах за 2017 год составляет 2,983 млрд грн.

Данные: ukrstat.gov.ua

Самый большой ВВП на душу населения зафиксирован в Киеве (238,6 тыс. грн), что в 3,4 раза больше, чем в целом по стране (70,2 тыс. грн).

Далее идут Полтавская (106,2 тыс. грн), Днепропетровская (97,1 тыс. грн) и Киевская (90,0 грн).

В конце списка находится Луганская (13,9 тыс. грн) область.

Как сообщало РБК-Украина, в 2017 году наибольшую долю в ВВП занимает город Киев (23,4%). Далее идут Днепропетровская (10,5%), Харьковская (6,3%), Донецкая (5,6%) и Киевская (5,3%) области.

Напомним, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом. В 2017 году рост был на уровне 2,5%.